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Российский флот получит модернизированные корветы проекта «Молния»

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Фото: РИА Новости/Игорь Зарембо
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Военно-морской флот России до начала 2019 года получит два модернизированных больших ракетных катера (корвета) легендарного советского проекта 1241 «Молния».

Изначально эти катера предназначались для иностранного заказчика, однако контракт был аннулирован. После этого готовыми корпусами заинтересовался российский флот.

В процессе достройки «Молнии» оснастят современными средствами навигации и связи, новейшим вооружением.

Предполагается, что один корвет отправится служить на Черное море, другой — на Каспий.

Изюминкой «Молний» станет новейшая система ПВО. На них установят морскую версию уникального зенитно-ракетно-пушечного комплекса «Панцирь-М», способного поражать летательные аппараты и ракеты противника.

Кроме того, их оснастят новейшей радиолокационной станцией с активной фазированной решеткой.

Также изменится архитектура корабля, улучшатся условия для экипажа.

Эксперты отмечают, что раньше проблемой проекта 1241 была слабость зенитного вооружения, теперь это изменится.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

«Молнии» возвращаются в строй

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