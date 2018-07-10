Петр Толстой рассказал о готовности ОБСЕ к диалогу с Москвой

Большинство делегаций Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ устали от антироссийской истерии и готовы к конструктивному диалогу с Москвой. Такую тенденцию в беседе с «Известиями» отметил глава российской делегации на сессии ПА, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Представители западноевропейских парламентов говорят, что хотели бы двигаться в сторону конструктивного сотрудничества с Москвой и устали от постоянного ее осуждения. Об этом свидетельствует большое количество двусторонних встреч на полях ассамблеи, которые иногда оказываются более полезными, чем переговоры на пленарных сессиях», — рассказал Толстой «Известиям».

При этом вице-спикер отметил, что во время обсуждения проектов резолюций в адрес Москвы многие делегации по-прежнему воздерживаются от голосования.

По словам Толстого, российская делегация участвует в работе всех комитетов ПА ОБСЕ и, в частности, резко выступает против резолюций о нарушении прав человека в России, выдвинутых шведским депутатом Маргаретой Седерфельт и украинским парламентарием Артуром Герасимовым.

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Петр Толстой: в ОБСЕ устали от антироссийской истерии