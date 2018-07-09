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Компания Starbucks решила отказаться от пластиковых трубочек

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Фото: REUTERS/Mario Anzuoni
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Компания Starbucks, владеющая известной сетью кофеен, решила отказаться от использования пластиковых трубочек для холодных напитков в пользу специально разработанных крышек.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на сайт компании, только холодный кофе фраппучино по-прежнему будет подаваться с трубочкой, однако она будет выполнена не из пластика, а из бумаги.

Причиной отказа от популярных соломинок стало желание компании снизить уровень загрязнения окружающей среды пластиковыми отходами.

«Пластиковые соломинки переработке не поддаются, в то время как крышки, изготовленные из полипропилена, перерабатывать можно», — заявил директор отдела упаковок Starbucks Крис Милн.

Он отметил, что решение компании станет примером для подражания для других крупных предприятий.

Первыми от трубочек откажутся кофейни в американских городах Ванкувер и Сиэтл (штат Вашингтон). К 2020 году нововведение затронет все кофейни сети.

Компания Starbucks владеет примерно 8 тыс. кофеен в США и Канаде.

15 июня компания McDonald’s заявила о намерении отказаться от пластиковых трубочек для напитков в Великобритании и Ирландии.

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