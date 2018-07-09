Глава минюста Чехии ушла в отставку из-за плагиата в дипломных работах

Министр юстиции Чехии Татьяна Мала подала в отставку на фоне обвинений в плагиате при написании дипломных работ. Об этом сообщила сама глава чешского минюста.

По сообщениям местных СМИ, в дипломных работах Мала использовала выдержки из научных трудов других авторов, выдав их за собственные наработки. Петицию об отставке министра подписали несколько сотен ученых, юристов и политиков республики, сообщает агентство «РИА Новости».

«Я решила не препятствовать работе недавно назначенного правительства. Я отвергаю все обвинения в плагиате», — цитирует Мала ТАСС.

Министр добавила, что информация о плагиате является «организованной кампанией СМИ», связанной с намерением оппозиции дискредитировать политическое движение «Акция недовольных граждан» (ANO), возглавляемое премьер-министром Андреем Бабишем. На своем посту Мала проработала 12 дней.

По словам Бабиша, однопартийцы верят в невиновность Мала, однако поддерживают ее решение об отставке. Главой министерства временно назначен Бабиш.

Татьяна Мала была представлена чешскому лидеру Милошу Земану в качестве кандидата на пост министра юстиции 25 июня в составе нового правительства. Указ о назначении Земан подписал через три дня.