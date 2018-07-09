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Британский министр по вопросам Brexit ушел в отставку

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Терезу Мэй бросил министр по вопросам Brexit. Дэвид Дэвис ушел в отставку из-за несогласия с политикой премьера. Вслед за Дэвисом пост покинул и его заместитель по работе в парламенте.

«Мягкий Brexit» Терезы Мэй сводит на нет саму идею выхода из ЕС. Британский премьер предлагает создать свободную зону торговли с Евросоюзом. Евроскептики назвали такой план унизительной капитуляцией. Но Мэй пригрозила: кто не с ней, тот против нее. Между тем число противников среди своих же увеличивается с каждым днем.

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