Прямой эфир

Новый диализный центр открылся в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре открыт диализный центр на территории горбольницы № 10. Он оснащен современными аппаратами для пациентов с почечной недостаточностью.

В соответствии с соглашением с властями центр создан инвестором за счет собственных средств, передает НИА «Самара».

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходят удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Диализный центр готовят к открытию в Медногорске
Диализный центр и Дворец спорта открылись в Апатитах

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017