Новый диализный центр открылся в Самаре

В Самаре открыт диализный центр на территории горбольницы № 10. Он оснащен современными аппаратами для пациентов с почечной недостаточностью.

В соответствии с соглашением с властями центр создан инвестором за счет собственных средств, передает НИА «Самара».

Гемодиализ — метод внепочечного очищения крови при острой и хронической почечной недостаточности. Во время гемодиализа происходят удаление из организма токсических продуктов обмена веществ, нормализация нарушений водного и электролитного балансов.