Прямой эфир

Диализный центр и Дворец спорта открылись в Апатитах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетила новый диализный центр  Fresenius, открывшийся в Апатитах в конце 2017 года. Клиника оборудована 15 аппаратами «искусственная почка» и рассчитана на 90 пациентов.

Организована доставка людей от дома к месту лечения и обратно. Обслуживаемый район — юг Мурманской области: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Ковдор. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Также в рамках региональной программы был отремонтирован первый этаж апатитского Дворца спорта «Атлет». Обновлен спортзал, установлено новое оборудование для занятий. Здесь проводятся тренировки и спортивные мероприятия по игровым видам спорта, единоборствам, скалолазанию, альпинизму, а также ГТО, шейпингу, аэробике, фитнесу и брейк-дансу.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Крупнейший в ДФО инновационный медцентр появится в Хабаровске к 2020 году
Диализные центры откроют в Оренбуржье после обращения к президенту РФ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017