Диализный центр и Дворец спорта открылись в Апатитах

Губернатор Мурманской области Марина Ковтун посетила новый диализный центр Fresenius, открывшийся в Апатитах в конце 2017 года. Клиника оборудована 15 аппаратами «искусственная почка» и рассчитана на 90 пациентов.

Организована доставка людей от дома к месту лечения и обратно. Обслуживаемый район — юг Мурманской области: Мончегорск, Апатиты, Кировск, Кандалакша, Ковдор. Об этом сообщает ИА «Би-порт».

Также в рамках региональной программы был отремонтирован первый этаж апатитского Дворца спорта «Атлет». Обновлен спортзал, установлено новое оборудование для занятий. Здесь проводятся тренировки и спортивные мероприятия по игровым видам спорта, единоборствам, скалолазанию, альпинизму, а также ГТО, шейпингу, аэробике, фитнесу и брейк-дансу.