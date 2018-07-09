Врач сборной России по футболу назвал чушью предположение немецких СМИ об аммиаке

Игроки сборной России вдыхали нашатырный спирт перед началом второго тайма матча против Хорватии, а не запрещенный препарат, как об этом написали немецкие СМИ. Об этом заявил врач сборной России по футболу Эдуард Безуглов.

По его словам, нашатырный спирт используется в мировом спорте много лет самыми разными странами. «Тяжело сказать, какой фантазией нужно обладать, чтобы подозревать в нашатыре какой-то секретный допинг», — цитирует Безуглова «Чемпионат».

Врач сборной России также назвал подобное предположение собачьей чушью и заявил, что комментировать тут нечего.

Ранее немецкое издание Bild написало, что в перерыве матча с Хорватией футболисты сборной России якобы вдыхали аммиак, который помог российским спортсменам добиться физического превосходства над соперниками, сообщает телеканал «Звезда».

Аммиак не входит в число запрещенных веществ. Однако немецкий специалист по допингу Фритц Зергель, на которого издание ссылается, считает его допингом.