Прямой эфир
Сюжет:

Синоптики пообещали москвичам «молодежное лето»

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потепление придет в Москву уже на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, уже 10 июля жителей столицы ждет потепление до +22…+24 градусов без заметного усиления ветра, но с небольшими осадками и грозами. В среду в город вернется лето.

«Можно считать, что с 11 июля уже будет молодежное лето. И ночная температура высокая, +14…+16 градусов, и дневная +24…+26 градусов. Очень комфортная погода», — рассказал Вильфанд в беседе с НСН.

Синоптик также добавил, что 12 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +25…+27 градусов, а 13 и 14 июля ожидается жара до +29 градусов. Он напомнил, что средняя дневная температура в июле составляет примерно 23 градуса.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Осадки в Москве 8 июля побили рекорд 1961 года
Директор Гидрометцентра Роман Вильфанд оставляет свой пост

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017