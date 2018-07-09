Синоптики пообещали москвичам «молодежное лето»

Потепление придет в Москву уже на этой неделе. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд.

По его словам, уже 10 июля жителей столицы ждет потепление до +22…+24 градусов без заметного усиления ветра, но с небольшими осадками и грозами. В среду в город вернется лето.

«Можно считать, что с 11 июля уже будет молодежное лето. И ночная температура высокая, +14…+16 градусов, и дневная +24…+26 градусов. Очень комфортная погода», — рассказал Вильфанд в беседе с НСН.

Синоптик также добавил, что 12 июля ожидается жаркая погода с температурой воздуха до +25…+27 градусов, а 13 и 14 июля ожидается жара до +29 градусов. Он напомнил, что средняя дневная температура в июле составляет примерно 23 градуса.