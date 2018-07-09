Осадки в Москве 8 июля побили рекорд 1961 года

Суточный рекорд по осадкам побит в Москве 8 июля. Об этом сообщает сайт «Метеоновости».

Согласно данным метеостанции Балчуг в центре столицы, в городе за шесть часов выпало 44 мм осадков, а всего за сутки станция зафиксировала 49 мм осадков, что стало суточным рекордом. Прежний (24,9 мм) был установлен 8 июля 1961 года.

При этом абсолютный суточный максимум осадков для июля в столице (54 мм) был зафиксирован 3 июля 1982 года, сообщает РИАМО.

По словам специалистов, месячная норма осадков в столице составляет 94 мм.

Сильные дожди 8 июля также наблюдались в Солнечногорске, где выпало 27 мм осадков, в Домодедове и Клину — 21 мм, в Немчиновке — 23 мм, а также в Истре — 18 мм.