Отравление детей в лагере под Выборгом объяснили болезнью вожатых

Роспотребнадзор завершил проверку в детском лагере «Серебряный ручей» в Выборгском районе Ленинградской области, где с признаками отравления госпитализировали 16 детей. Вирус выявили у вожатых.

По данным ведомства, из 16 заболевших в больнице остается один ребенок. Остальные выписаны и отправились по домам или обратно в лагерь. После дезинфекции учреждение продолжает работу, сообщает телеканал «78».

В ходе проверки было установлено, что некоторые вожатые не прошли полное обследование, у них выявлен норовирус. Причем сотрудники имели доступ к раздаче пищи, именно так инфекция и распространилась среди детей. Кроме того, Роспотребнадзор установил, что в лагере использовалось дезинфицирующее средство с истекшим сроком годности.

Как сообщал портал iz.ru, 16 детей были госпитализированы в начале июля с симптомами гастроэнтерита и острой кишечной инфекции. В учреждении были отобраны пробы воды и пищи, назначены дополнительные противоэпидемические мероприятия.