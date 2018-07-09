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Россия и Япония обсудили подготовку к ВЭФ-2018

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Фото: РИА Новости/Александр Вильф
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Советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета по подготовке и проведению Восточного экономического форума – 2018 (ВЭФ) Антон Кобяков встретился в Москве с послом Японии в России Тоёхисой Кодзуки. Главной темой обсуждения стала подготовка к ВЭФ.

Кодзуки выразил благодарность российской стороне за возможность участия японской делегации в ПМЭФ-2018, высоко оценив уровень организации мероприятия. Он также подтвердил намерение главы японского правительства Синдзо Абэ принять участие в работе форума.

Отдельное внимание было уделено вопросам подготовки и проведения спортивной программы ВЭФ-2018, в частности ежегодного Международного турнира по дзюдо имени Дзигоро Кано среди юношей и девушек до 18 лет под патронатом президента РФ Владимира Путина и премьер-министра Японии Синдзо Абэ.

Также стороны обсудили реализацию комплекса мероприятий Года России и Японии, открытие которого состоялось в мае в рамках Петербургского международного экономического форума.

По итогам встречи Кобяков выразил надежду на продолжение конструктивного диалога между странами и активное участие Японии в работе IV Восточного экономического форума. Он считает, что разнообразные форматы, которые представляет ВЭФ как ключевая региональная коммуникационная площадка, способствуют расширению деловой активности между государствами и дальнейшему укреплению российско-японских отношений.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке 11–13 сентября. По словам вице-премьера России Юрия Трутнева об участии в нем уже заявили представители 19 стран.

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