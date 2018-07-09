Мэр Еревана Тарон Маргарян ушел в отставку

Мэр Еревана Тарон Маргарян 9 июля ушел в отставку, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в мэрии армянской столицы.

«Он уже успел провести прощальную встречу с соратниками», — рассказал собеседник агентства.

Сотрудники Службы национальной безопасности Армении 13 июня провели обыски в здании мэрии Еревана. Сообщалось, что СНБ выявила случаи махинаций и злоупотребления должностными полномочиями.

По сообщениям СМИ, семье и близким мэра принадлежат особняки в столице Армении, а также компании, которые специализируются на перевозках.

Маргарян в третий раз был избран на пост мэра Еревана в 2017 году. Он состоит в исполкоме бывшей правящей Республиканской партии. Отец мэра — Андраник Маргарян — занимал пост премьера Армении в 2000–2007 гг.

Специальная следственная служба Армении 7 июля заявила, что брата экс-президента республики Сержа Саргсяна — Левона Саргсяна — объявили в розыск из-за обвинений в незаконном обогащении и сокрытии своего имущества и доходов при подаче налоговой декларации.