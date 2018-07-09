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Замдекана юрфака МГУ заподозрили в рейдерстве

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Фото: ПГУ имени Т.Г. Шевченко/spsu.ru
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Заместитель декана юридического факультета МГУ Владимир Степанов-Егиянц стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере. Следствие ходатайствует о его аресте.

Фабула дела пока не раскрывается, сообщает «РИА Новости». Источник портала Znak.com заявил, что речь идет о рейдерском захвате.

Максимальное наказание по ч.4 ст. 159 УК РФ может составлять до 10 лет лишения свободы.

По данным Тверского суда, заседание по избранию Степанову-Егиянцу меры пресечения отложено до 10 июля.

Согласно информации на сайте юрфака МГУ, Степанов-Егиянц — выпускник этого же факультета (2002 год). Он имеет степень доктора юридических наук, с 2017 года является исполняющим обязанности заведующего кафедрой уголовного права и криминологии.

В апреле 2018 года в отношении преподавателя одного из волгоградских вузов было возбуждено дело о взяточничестве. Во время сессии студентов-заочников он собирал с них по 2 тыс. рублей за проставление оценки без проверки знаний.

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