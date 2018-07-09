Пожар на Иркутском авиационном заводе потушен

Пожарные ликвидировали возгорание на Иркутском авиационном заводе корпорации «Иркут». Об этом информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

«В 16:57 (11:57 мск) пожар локализован. В 18:30 (13:30 мск) пожар ликвидирован», — указано в сообщении на сайте ведомства.

В управлении министерства уточнили, что во время инцидента никто не пострадал и пожар не создал угрозы для населения. В ликвидации возгорания были задействованы 71 человек личного состава и 31 единица техники.

Ранее сообщалось, что пожар возник в лакокрасочном цехе завода, площадь возгорания составила 800 кв. м. Из здания эвакуировали 50 человек.