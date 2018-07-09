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В Тобольске пройдет литературный фестиваль

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Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
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В Тобольске состоится литературный фестиваль «Сибирская Ипокрена» при поддержке холдинга СИБУР, который проводит благотворительную акцию «Формула хороших дел». Об этом сообщается в пресс-релизе компании.

Мероприятие продлится с 18 по 22 июля. Перед началом основной программы в Тюмени 14 июля пройдут отдельные лекции. В них примут участие литературный критик Галина Юзефович и поэт Всеволод Емелин.

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В основную программу войдут около 50 различных мероприятий. Поэты, драматурги, критики и книгоиздатели, среди которых Еремей Айпин, Дмитрий Данилов, Майя Кучерская, Алексей Сальников, Дмитрий Глуховский, расскажут о последних тенденциях в литературе и проведут мастер-классы. 

У тобольского кремля в рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка, на которой более 50 российских издательств представят новинки и бестселлеры. Их можно будет приобрести по издательской цене.

«Тобольску должно быть субъектом и творцом — интересных дел, важных свершений, умных развлечений и хорошей жизни. Сначала для себя, потом для Сибири — а там посмотрим. Начнем в июле», — говорит участник «Сибирской Ипокрены» Шамиль Идиатуллин, писатель, лауреат премии «Большая книга».

Отмечается, что программа составлена так, чтобы каждый нашел для себя что-то интересное: она охватывает широкий круг тем, касающихся литературы, истории, общественных тенденций. Детская программа фестиваля будет включать литературные квесты, мастерские-практикумы и конкурсы.

Фестиваль будут курировать Борис Куприянов, Михаил Фаустов и Константин Мильчин. Все мероприятия бесплатны, вход свободный.

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