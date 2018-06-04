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«Известия» представили мультимедийную книгу «История века»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Виктор Ахломов
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На фестивале «Красная площадь» была представлена книга «Известия. История века». В основу концепции легла история газеты, полная самых неожиданных сюжетов.

«С момента своего появления в дни Февральской революции 1917 года «Известия» стали не только зеркалом новой эпохи, в котором отразились великие события XX века, но и их непосредственным участником», — отметила креативный редактор «Известий» и руководитель книжного проекта «Известия. История века» Наталия Осипова.

Работа над книгой началась с проекта «100 лет — 100 дней», в рамках которого ежедневно публиковались исторические исследования о каждом годе жизни газеты. В результате проектом заинтересовалось издательство «АСТ-Эксмо», которые предложили создать книгу.

Уникальность «Известия. История века» заключается в ее мультимедийности. Книга была создана с использованием современных цифровых технологий. Каждый материал снабжен QR-кодом, который ведет на сайт исторического проекта, где можно ознакомиться с событиями столетия в мультимедийном формате.

«Таким образом, книга «Известия». История века» становится полифоничной: читатель одновременно может увидеть событие через архивный документ, фотографию, газетную полосу и прочитать тексты, написанные современными авторами о тех исторических событиях», — отметила Осипова.

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