Эксперты обнаружили вредоносное ПО на дешевых смартфонах

Эксперты обнаружили вредоносные приложения на дешевых смартфонах, работающих на базе платформы Android. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

По словам экспертов по кибербезопасности, вредоносное ПО собирает информацию о моделях телефонов и их владельцах, после чего направляет полученные данные рекламным компаниям. По данным издания, это китайская Adups, индийская MoMagic и сингапурская GMobi. После этого пользователи таких гаджетов начинают получать рекламный спам, основанный на их предпочтениях.

В частности, вирусные приложения передают номера IMEI, MAC-адреса, а также местоположение пользователя, сообщает телеканал «360». Как рассказал гендиректор GMobi Пол Ву, производители не возражают против установки шпионских приложений. В частности, это делается для того, чтобы компания могла отправлять пользователям бесплатные обновления ПО. Бренды Huawei и Xiaomi указаны на сайте GMobi в качестве партнеров, однако оба производителя смартфонов отрицают сотрудничество с ней. Ву добавил, что его компания действует без нарушения законов о сборе данных.

Шпионские приложения были обнаружены на смартфонах сингапурской компании Singtech, которые продаются в Камбодже и Мьянме. Кроме того, вредоносное ПО нашли на смартфонах в Индии, Китае и Бразилии.