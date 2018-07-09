ЕС раскритиковал суд над журналистами Reuters в Мьянме

Обвинения в адрес журналистов агентства Reuters, предъявленные судом Мьянмы, угрожают свободе СМИ. С таким заявлением выступила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянич.

Она подчеркнула, что ЕС пристально следит за судьбой журналистов и поддерживает контакты с властями Мьянмы по данному вопросу. Косьянич выразила надежду, что обвинения с журналистов будут сняты и они смогут вернуться в свои семьи и продолжить «важную работу, которую они делали», сообщает «РИА Новости».

9 июля суд Мьянмы предъявил двум журналистам Reuters обвинение в получении документов, составляющих государственную тайну. Согласно законодательству страны, им грозит до 14 лет лишения свободы.

Известно, что журналисты занимались расследованием резонансного убийства 10 мусульман-рохинджа, произошедшем на западе Мьянмы.

Рохинджа — этническое и религиозное меньшинство, проживающее в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Власти страны отказываются предоставлять им гражданство, считая беженцами из Бангладеш.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года после серии нападений мусульман на полицейские блокпосты.