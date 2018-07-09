Прямой эфир

ЕС раскритиковал суд над журналистами Reuters в Мьянме

0
Фото: REUTERS/Ann Wang
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Обвинения в адрес журналистов агентства Reuters, предъявленные судом Мьянмы, угрожают свободе СМИ. С таким заявлением выступила представитель внешнеполитической службы Евросоюза Майя Косьянич.

Рохинджа беспокоят
Что сейчас происходит с мусульманскими беженцами из Мьянмы и смогут ли они вернуться домой

Она подчеркнула, что ЕС пристально следит за судьбой журналистов и поддерживает контакты с властями Мьянмы по данному вопросу. Косьянич выразила надежду, что обвинения с журналистов будут сняты и они смогут вернуться в свои семьи и продолжить «важную работу, которую они делали», сообщает «РИА Новости».

9 июля суд Мьянмы предъявил двум журналистам Reuters обвинение в получении документов, составляющих государственную тайну. Согласно законодательству страны, им грозит до 14 лет лишения свободы.

Известно, что журналисты занимались расследованием резонансного убийства 10 мусульман-рохинджа, произошедшем на западе Мьянмы.

Рохинджа — этническое и религиозное меньшинство, проживающее в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Власти страны отказываются предоставлять им гражданство, считая беженцами из Бангладеш.

Ситуация в штате Ракхайн обострилась в августе 2017 года после серии нападений мусульман на полицейские блокпосты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Пекин выразил протест Мьянме из-за обстрела территории КНР
В Мьянме построены два лагеря для решивших вернуться беженцев

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017