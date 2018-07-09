В Мьянме журналистов Reuters обвинили в раскрытии гостайны

В Мьянме журналистам Reuters предъявили обвинения в получении документов, составляющих гостайну.

Под подозрение попали 32-летний Ва Лон и 28-летний Сое Оо. Журналисты занимались расследованием убийства 10 мусульман-рохинджа на западе страны, сообщает Reuters.

Ва Лон и Сое Оо, которым грозит до 14 лет лишения свободы, не признали своей вины. На защиту журналистов встали коллеги, правозащитники и дипломаты.

«Журналисты Reuters делали свою работу независимо и беспристрастно, и нет никаких фактов или доказательств, что они сделали что-то неправильно или нарушили какой-либо закон», — заявил президент и главный редактор агентства Стивен Дж. Адлер.

В свою очередь, представитель правительства Мьянмы Зау Хтай отказался комментировать процесс над журналистами. Он лишь отметил, что суды в Мьянме независимы и дело будет рассматриваться в соответствии с законом.

Рохинджа — этническое и религиозное меньшинство, проживающее в штате Ракхайн на западе Мьянмы. Власти страны отказывают представителям народности в гражданстве, считая их нелегальными мигрантами из Бангладеш.

За последние годы жертвами столкновений на религиозной почве в Мьянме стали несколько тысяч человек. Резкое обострение конфликта между буддистским большинством и исповедующими ислам рохинджа произошло 25 августа 2017 года после нападения боевиков рохинджа на блокпосты полиции.