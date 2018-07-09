Звезду «Бригады» задержали с оружием

Полиция задержала актера и президента Гильдии каскадеров России Александра Иншакова в Центре международной торговли в Москве из-за наличия у него при себе травматического пистолета.

Артиста доставили в отделение для объяснения. Разрешение на пистолет у Иншакова есть, но, по его словам, он забыл, что во время чемпионата мира запрещено ношение оружия в городах, принимающих матчи.

На актера составили протокол об административном правонарушении. Пистолет на время разбирательства забрали, отмечает сайт телеканала РЕН ТВ.

Александр Иншаков был продюсером культового сериала «Бригада» (а также исполнил роль камео — сыграл самого себя). Как правило, является постановщиком трюков в фильмах, в которых участвует. Более 20 лет проработал на киностудии «Мосфильм».