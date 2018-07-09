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Певец Шура станет бомжом

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Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
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Известный российский певец Шура (Александр Медведев) в скором времени лишится квартиры. Об этом он рассказал в эфире программы Андрея Малахова «Привет, Андрей». Запись выпуска опубликована на видеохостинге YouTube.

Певец сообщил, что приобрел квартиру в 2003 году за $100 тыс. Затем он переписал недвижимость на сотрудника строительной компании из-за страха, что ее отнимут. Отмечается, что тогда Шура боролся с наркотической зависимостью. 

Недавно его информировали, что квартира продана за долги. Певец добавил, что новые хозяева разрешили ему пожить в ней еще два месяца, пока он не решит квартирный вопрос.

«Два месяца у меня осталось на то, чтобы придумать, куда уехать. В свои 43 года я — бомж», — заявил певец, добавив, что раздумывает взять ипотеку.

Александр Медведев родился 20 мая 1975 года в Новосибирске. Он пользовался огромной популярностью в конце 1990-х годов. Шура является обладателем множества различных наград и премий. Самые известные его песни — «Твори добро», «Отшумели летние дожди», «Ты не верь слезам».

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