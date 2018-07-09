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Эрдоган 9 июля вступит в должность президента Турции

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Церемония вступления в должность президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, победившего на выборах в июне, состоится в понедельник, 9 июля, в Анкаре.

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Присягу он принесет в Великом национальном собрании (парламенте) в 16:30 по местному времени (совпадает с мск), сообщает ТАСС.

Затем по традиции Эрдоган отправится в Аныткабир — мавзолей основателя Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка, где оставит памятную запись в книге почетных гостей.

В 18:00 в президентском дворце состоится церемония перехода от парламентской формы правления к президентской. После этого пройдет торжественный ужин, на который прибудут лидеры и высокопоставленные чиновники из более чем двадцати стран, пишет сайт kp.ru.

Российскую делегацию возглавляет председатель правительства Дмитрий Медведев.

В понедельник президент Турции получит право самостоятельно и без обязательного одобрения парламента формировать правительство и назначать неограниченное число вице-президентов. Кроме того, он лично будет отвечать за подготовку бюджета. Парламент сохранит законотворческие полномочия и право ограниченного контроля за деятельностью кабинета министров и президента.

В апреле 2017 года 51% населения Турции проголосовал за переход к президентской форме правления.

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