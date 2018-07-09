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Ученые нашли способ спасти вымирающего северного белого носорога

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Судан был последним северным белым носорогом на Земле. Он умер в кенийском заповеднике от тяжелой болезни в марте этого года. В мире остались только две самки белого носорога, обе не фертильны. Единственный враг этого животного — человек. Белых носорогов убивали ради трофеев с XIX века. Их рога продают на черном рынке, как мощный афродизиак.

Недавно у редких животных появилась надежда. Ученые заморозили ДНК Судана и воссоздали гибридные эмбрионы. Суррогатным самкам сделают своего рода ЭКО. Носороги будут 16 месяцев вынашивать плод под наблюдением ученых. 

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