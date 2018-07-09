Скульптуры из Пальмиры начали восстанавливать в Сирии без участия ЮНЕСКО

Восстановлением скульптур древней Пальмиры, спасенных от боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), занялись специалисты лаборатории национального музея Дамаска, а не эксперты ЮНЕСКО. Об этом сообщил директор музея Махмуд Али Хамуд.

О готовности помочь в восстановлении Пальмиры заявляли многие западные страны и международные организации, в том числе и ЮНЕСКО. Однако работы ведутся силами сирийских специалистов. Как сообщает «РИА Новости», представителей учреждения ООН по вопросам образования, наук и культуры в Пальмире нет.

Деньги на восстановление памятников выделило сирийское правительство. Реставрацией занимается восемь человек. Ожидается, что в будущем их станет больше. Скульптуры, которые были разбиты террористами, собираются буквально по кусочкам, что делает работу кропотливой и сложной.

Во время боевых действий музей не работал. Его планируют открыть через два месяца. Тогда публике и будут показаны отреставрированные экспонаты.

Работники государственного музея имени Пушкина в Москве консультируют сирийских специалистов по вопросам восстановления мозаики и мелких деталей.

Пока сумму ущерба оценить сложно, как и подсчитать, сколько именно денег понадобится на восстановление Пальмиры. Директор лаборатории национального музея Дамаска Мухаммед Халид Асаад отметил, что пока намечен только план реставрации памятников.