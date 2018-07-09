Роспотребнадзор с мая проверил на границе более 4 млн гостей

Специалисты Роспотребнадзора с мая 2018 года досмотрели на границе более 4 млн человек в рамках мероприятий по обеспечению санитарно-карантинного контроля в пунктах пропуска.

Санитарный контроль на границе России призван не допустить попадание и распространение на территории страны инфекционных болезней. Сотрудники Роспотребнадзора работают в аэропортах, морских портах, на ж/д станциях и автодорожных переходах в круглосуточном режиме, сообщается на сайте ведомства.

Гостей осматривают с помощью технологии бесконтактной термометрии. Это действенный способ предотвращения завоза инфекций. Всего с мая было выявлено 129 человек с признаками болезней, приняты все необходимые противоэпидемические меры.

Отмечается, что наибольшее число пассажиров прибыло через пункты пропуска на территории Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

4 июля Роспотребнадзор опубликовал доклад, в котором назвал самые грязные регионы России. Республика Бурятия возглавила рейтинг с самым грязным воздухом. В числе лидеров антирейтинга также Хабаровский край, Иркутская область, Красноярский край, Курская область и Крым.