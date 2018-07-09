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Тело основателя японской секты «Аум Синрикё» кремировали

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Фото: REUTERS/Eriko Sugita
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Тело основателя экстремистской секты «Аум Синрикё» (запрещена в России) Сёко Асахара (настоящее имя Тидзуо Мацумото) кремировано.

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Как пишет агентство Киодо, в ближайшее время японские власти должны решить, как поступить с прахом экстремиста. По информации СМИ, родственники Асахары по линии бывшей жены обратились в минюст с просьбой передать прах им. Сам основатель перед смертью попросил передать останки последовательницам.

На прошлой неделе в Японии привели в исполнение смертный приговор в отношении семи руководителей секты, в том числе Асахары. Религиозная секта «Аум Синрикё», название которой переводится как «учение истины Аум», была организована в 1987 году. Ее численность достигала, по разным данным, от 30 тыс. до 50 тыс. человек, из них более 10 тыс. — в России. Самой известной вылазкой экстремистов был теракт в токийском метро. В марте 1995 года сектанты распылили в подземке зарин, 13 человек погибли и 6,3 тыс. получили отравления.

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