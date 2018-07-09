Синоптики рассказали о погоде в столице 9 июля

Облачная и дождливая погода ожидается в столичном регионе в понедельник, 9 июля, говорится на сайте Гидрометцентра.

По прогнозам синоптиков, днем в Москве пройдут дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до 21–23 градусов выше нуля. Ночью столбики термометров покажут 14–16 градусов тепла, также сохранится вероятность осадков.

Ветер западный и северо-западный, 5–10 м/с при грозе с порывами до 12–17 м/с. Атмосферное давление составит около 742 мм ртутного столба. В Подмосковье днем ожидается до 24 градусов тепла.