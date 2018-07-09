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«Интер» заинтересовался защитником ЦСКА Фернандесом

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Миланский футбольный клуб «Интер» рассматривает возможность приобретения защитника сборной России и столичного ЦСКА Марио Фернандеса.

По данным издания Calciomercato, руководство клуба рассматривает кандидатуру 27-летнего бразильца с российским паспортом на позицию правого защитника, однако приоритетным для «Интера» является вариант с футболистом хорватской сборной и испанского «Атлетико» Шиме Врсалько.

Фернандес выступает за ЦСКА с 2012 года. Вместе с клубом он трижды выигрывал чемпионат России (2013, 2014, 2016 годы) и один раз становился обладателем Кубка страны (2013 год). За национальную сборную футболист провел 10 матчей, в том числе пять на ЧМ-2018. 

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