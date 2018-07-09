Джулиани требует от Мюллера доказательств по расследованию «дела РФ»

Адвокаты президента США Дональда Трампа требуют от расследующего предполагаемое российское вмешательство в американские выборы спецпрокурора Роберта Мюллера предоставление законных оснований для проведения разбирательства. Об этом сообщил юрист главы Белого дома Рудольф Джулиани.

По его словам, без предоставления оснований Трамп может отказаться давать показания. Также Джулиани отметил, что не стоит пытаться обвинить Трама в преступлении, так как такого никогда не было, пишет ТАСС.

При этом адвокат отметил, что сам президент готов к даче показаний, но отмечает, что не сделал ничего неправильного. Также Джулиани заявил, что расследование выглядит сомнительно, и назвал ситуацию ловушкой, выстроенной ради того, чтобы пообщаться с Трампом.

США бездоказательно обвиняют Россию в оказании влияния на выборы президента после избрания Дональда Трампа в ноябре 2016 года. Москва неоднократно отрицала обвинения во вмешательстве в ход президентской кампании.

Президент США 8 июля прокомментировал расследование о «российском вмешательстве», которым занимается спецпрокурор Роберт Мюллер. Трамп заявил о том, что доверие американского общества к расследованию пошатнулось. Глава Белого дома написал в микроблоге Twitter, что американцы понимают, что сговор с Россией является нелепостью.