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«Человек-муравей и Оса» потеснил «Суперсемейку 2» в российском прокате

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Фото: WDSSPR
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Американская кинокартина «Человек-муравей и Оса» занял первое место по кассовым сборам в России и СНГ за период с 5 по 8 июля, потеснив с лидерской позиции анимационный фильм «Суперсемейка 2».

На российские экраны супергеройский фильм режиссера Пейтона Рида из вселенной Marvel о приключениях Человека-муравья и его напарницы Осы вышел 5 июля и уже собрал 345 млн рублей, сообщает ТАСС.

За прошедший уикенд кинокомикс потеснил мультфильм «Суперсемейка 2», снятый Брэдом Бердом, который вышел в прокат 14 июня и три недели возглавлял рейтинг кассовых сборов. За выходные картина собрала 50,3 млн рублей.

Замыкает тройку сильнейших криминальная комедия «8 подруг Оушена». Фильм Гэри Росса вышел на экраны 21 июня. Главные роли в нем исполнили Сандра Буллок, Энн Хэттеуэй, Кейт Бланшет и др. За прошедший уикенд фильм заработал 32,9 млн рублей.

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