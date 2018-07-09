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Управляемые силой мысли автомобили создадут в России

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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Автомобили без руля, инновационные противоугонные системы и новые экологически чистые виды топлива появятся в России в ближайшее время. Над реализацией проектов работают ведущие российские университеты в рамках федеральной программы «Проект 5-100».

Как сообщили «Известиям» в Национальном исследовательском Нижегородском университете им. Н.И. Лобачевского (ННГУ), ученые занимаются разработкой нейромобиля, которым можно будет управлять силой мысли.

«Система нейропилотирования представляет собой симбиоз алгоритмов распознавания образов (с помощью искусственных нейросетей), планирования движения и средства детектирования и классификации биоинформационных сигналов человека», — рассказал глава лаборатории интеллектуальных биомехатронных технологий ННГУ Василий Миронов.

По его словам, в беспилотный автомобиль будет вмонтирована система ассистирования пилоту, способная анализировать дорожную обстановку и прогнозировать варианты движения транспортного средства в высокодинамичной среде.

Подробнее о самых перспективных исследованиях и разработках российских ученых в сфере транспорта читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

В России появятся машина без руля и топливо из банок

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