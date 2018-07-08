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Убийца спортсмена Кариева в Краснодарском крае попал на видео

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Фото: Global Look Press/Sergey Kovalev
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Спортсмен Тазир Кариев погиб в результате драки со стрельбой в Кропоткине Краснодарского края. Предполагаемый убийца попал на камеры видеонаблюдения.

Инцидент произошел у клуба «Денди». По предварительной информации, в убийстве спортсмена подозревается ранее судимый 60-летний Николай Золотухин. На данный момент он разыскивается сотрудниками полиции, пишет РЕН ТВ.

На видеозаписи запечатлена драка у клуба. В какой-то момент один из мужчин достает оружие и стреляет в упавшего человека. Прибывшие на место происшествия медики боролись за жизнь Кариева, но от полученных ранений он скончался.

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