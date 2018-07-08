Один человек погиб в результате стрельбы на юге Москвы

Один человек погиб в результате стрельбы на Нагатинской набережной на юге Москвы.

По предварительной информации, неизвестный открыл стрельбу по отдыхающим на набережной людям. Он был вооружен травматическим пистолетом «Оса», сообщает РЕН ТВ.

В результате два человека получили ранения, один из них от полученных травм скончался, второму была оказана медицинская помощь.

На данный момент сотрудники правоохранительных органов разыскивают злоумышленника. Им предстоит выяснить все обстоятельства и причины произошедшего.