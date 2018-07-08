Умер писатель Валерий Ганичев

Журналист, бывший председатель Союза писателей России Валерий Ганичев скончался на 85-м году жизни. Об этом в воскресенье, 8 июля, сообщается на сайте организации.

«Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Валерия Николаевича», — говорится в тексте.

Уточняется, что о дате и месте похорон будет объявлено позже.

Ганичев известен своими романами «Адмирал Ушаков» и «Росс непобедимый».

Он был главным редактором изданий «Комсомольская правда», «Роман-газета», «Роман-журнал. XXI век», а также занимал пост председателя правления Союза писателей России с 1994 по 2018 год.