Умер Левко Лукьяненко

Скончался правозащитник и бывший народный депутат Левко Лукьяненко. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что Лукьяненко — это человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу и независимость Украины.

«Настоящий герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич», — написал Гройсман в Facebook.

24 августа писателю должно было исполниться 90 лет.

Лукьяненко родился на Украине в 1928 году. Он является автором Акта провозглашения независимости Украины, а также лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.