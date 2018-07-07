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Умер Левко Лукьяненко

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Фото: commons.wikimedia.org
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Скончался правозащитник и бывший народный депутат Левко Лукьяненко. Об этом сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

Он отметил, что Лукьяненко — это человек, который всю свою жизнь посвятил борьбе за свободу и независимость Украины.

«Настоящий герой Украины. Покойся с миром, Левко Григорьевич», — написал Гройсман в Facebook.

24 августа писателю должно было исполниться 90 лет.

Лукьяненко родился на Украине в 1928 году. Он является автором Акта провозглашения независимости Украины, а также лауреатом Национальной премии имени Тараса Шевченко 2016 года.

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