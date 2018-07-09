Мачо и шутник
Дмитрий Дюжев в роли отца Иова в фильме Павла Лунгина «Остров» на побережье Белого моря
Дмитрий Дюжев в роли Космоса и Павел Майков в роли Пчелы в сериале «Бригада»
Дмитрий Дюжев в роли Джека, Наталья Швец в роли Мэг и Юрий Чурсин в роли Лео (слева направо) во время репетиции спектакля МХТ им. А.П. Чехова «Примадонны»
Дмитрий Дюжев в роли Саймона в фильме «Жмурки»
Дмитрий Дюжев во время литературно-музыкальной композиции по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве
Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков на съемках фильма «Каникулы строгого режима»
Выступление артиста на концерте в честь 80-летия Владимира Высоцкого в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках
Актеры Сергей Вершинин и Дмитрий Дюжев (слева направо) в сцене из спектакля «Нашла коса на камень» в постановке режиссера Сергея Безрукова
Члены жюри нового сезона «Битва титанов» шоу «Точь-в-точь» на Первом канале: оперная певица Любовь Казарновская и актер Дмитрий Дюжев
Артист с супругой Татьяной на премьере фильма «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой в рамках 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи