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Мачо и шутник

Самые яркие образы Дмитрия Дюжева
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Фото: ТАСС/Дмитрий Зверев

Дмитрий Дюжев в роли отца Иова в фильме Павла Лунгина «Остров» на побережье Белого моря

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Фото: Аватар Фильм

Дмитрий Дюжев в роли Космоса и Павел Майков в роли Пчелы в сериале «Бригада»

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Фото: ТАСС/Михаил Фомичев

Дмитрий Дюжев в роли Джека, Наталья Швец в роли Мэг и Юрий Чурсин в роли Лео (слева направо) во время репетиции спектакля МХТ им. А.П. Чехова «Примадонны»

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Фото: Наше Кино

Дмитрий Дюжев в роли Саймона в фильме «Жмурки»

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов

Дмитрий Дюжев во время литературно-музыкальной композиции по книге епископа Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые» в рамках книжного фестиваля «Красная площадь» в Москве

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Фото: РИА Новости

Дмитрий Дюжев и Сергей Безруков на съемках фильма «Каникулы строгого режима»

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Выступление артиста на концерте в честь 80-летия Владимира Высоцкого в Государственном центральном концертном зале «Россия» в Лужниках

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Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Актеры Сергей Вершинин и Дмитрий Дюжев (слева направо) в сцене из спектакля «Нашла коса на камень» в постановке режиссера Сергея Безрукова

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Члены жюри нового сезона «Битва титанов» шоу «Точь-в-точь» на Первом канале: оперная певица Любовь Казарновская и актер Дмитрий Дюжев

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Фото: РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Артист с супругой Татьяной на премьере фильма «История одного назначения» режиссера Авдотьи Смирновой в рамках 29-го открытого российского кинофестиваля «Кинотавр» в Сочи

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