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Писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался в возрасте 84 лет

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Фото: wikipedia.org/Pip R. Lagenta
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Американский писатель-фантаст Харлан Эллисон скончался в США на 85-м году жизни. Об этом сообщила юрист Кристин Валада в своем Twitter-аккаунте.

«Сьюзан Эллисон (супруга фантаста — Ред.) попросила меня сообщить о смерти писателя Харлана Эллисона, который сегодня умер во сне. «Недолгое время я был здесь, и недолгое время моя жизнь имела значение», Х. Э., 1934–2018», — написала Валада, добавив, что на данный момент идет подготовка к похоронам.

Эллисон считался одним из наиболее успешных авторов короткой прозы и наиболее титулованных, пишет The Guardian. За свою карьеру он написал более 1,8 тыс. коротких рассказов, сценариев, эссе и статей. По повести «Парень и его пес», которая считается наиболее успешной работой автора, в 1974 году был снят одноименный фильм. За рассказ «У меня нет рта, но я должен кричать» его наградили премией «Хьюго».

В 1984 году Эллисон выиграл дело о плагиате у создателей фильма «Терминатор» — писатель утверждал, что основой для сценария ленты послужили идеи из его рассказов «Солдат» и «Демон со стеклянной рукой», которые при этом были интерпретированы некорректно.

Соболезнования в связи со смертью Эллисона выразил Стивен Кинг — писатель назвал коллегу уникальным, охарактеризовав его как «веселого, красноречивого, чрезвычайно талантливого».

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