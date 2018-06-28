Локомотив пассажирского поезда загорелся под Тамбовом

В Тамбовской области загорелся локомотив пассажирского поезда сообщением Новосибирск–Белгород, рассказал ТАСС источник в экстренных службах региона.

«В Тамбовской области загорелся локомотив поезда сообщением Новосибирск–Белгород, по предварительным данным, никто не пострадал», — сообщил он. На месте происшествия находится пожарный поезд.

Уточняется, что поезд сейчас находится в нескольких километрах от Тамбова.

22 июня грузовой поезд сошел с рельсов в Башкирии.