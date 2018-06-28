Памяти Альберта Плутника

Ушел из жизни легендарный журналист «Известий» Альберт Плутник. Смерть Альберта Ушеровича — это тяжелейшая утрата для всей отечественной журналистики и особенно для известинцев разных поколений. Он был чрезвычайно талантливым газетчиком, обратившим на себя широкое читательское внимание буквально с первых выступлений в газете после окончания журфака в 1966 году.

Его имя не сходило со страниц «Известий» в течение 33 лет.

Невозможно переоценить огромную роль Плутника в авторитете и популярности газеты. Он был первооткрывателем великого множества актуальных для общества тем, смело поднимал важнейшие проблемы государственности, права и морали. Его публикации отличались высочайшим профессиональным уровнем, включавшим и безупречное литературное мастерство.

Алика — так его называли коллеги — любила и обожала вся редакция за оригинальный ум и блестящее перо, за честность и принципиальность, за обаяние и интеллигентную скромность, редкую деликатность.

Многие годы, не занимая высоких должностей, он был одним из главных в редакции людей. Он формировал и поддерживал творческую уникальность известинского коллектива, дружескую атмосферу. В основе этого лежала демократическая гражданская позиция, большая ответственность за дело — дело Журналистики.

Всем, кто знал Альберта Ушеровича, очень трудно смириться с мыслью, что его уже нет с нами. Таких людей не забывают.

Редакция «Известий» приносит искренние и глубокие соболезнования родным и близким Альберта Плутника.