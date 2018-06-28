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Памяти Александра Кондратьева

Ушел из жизни наш друг и коллега
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В среду утром, 27 июня, ушел из жизни наш друг и коллега Александр Кондратьев. Скоропостижная смерть Саши стала страшным ударом для всех нас. Он был невероятно добрым, прекрасным человеком.

Физик по образованию, выпускник МФТИ, Александр начал сочинять тексты еще в институте. Его эстрадные миниатюры до сих пор играют студенческие театры физтеха, где он был живым классиком. Теперь он остался, к сожалению, просто классиком. Автором уморительно смешных, иногда грустных, порой философских скетчей, рассказов, сценок и песен.

После окончания физтеха Александр Кондратьев работал научным сотрудником в Институте теоретической и экспериментальной физики РАН, занимался физикой элементарных частиц, готовился защищать кандидатскую диссертацию. В начале 90-х, когда возрождался КВН, Саша стал одним из энтузиастов и двигателей этого движения. Играл в команде родного физтеха. Его тексты зазвучали из телевизора, но Александр Кондратьев продолжал делать научную карьеру.

Отказался от нее он только тогда, когда в стране возникла совершенно новая, неслыханная прежде специальность — деловая журналистика. В России появился бизнес, но писать о нем в газетах было в тот момент некому. Александр Кондратьев стал одним из тех, кто с нуля создавал национальную деловую журналистику. Изобретал ее новый язык, методы работы, правила подачи, стилистику, этику нового жанра. Он много писал, в частности, о компьютерном бизнесе, который был тогда едва ли не самым главным бизнесом в России. Тексты Кондратьева вновь стали классикой: теперь по ним обучают начинающих журналистов.

В последние годы в «Известиях» Александр вернулся к тому, с чего начинал, — к науке. В газете он вел темы, связанные с научными исследованиями, новыми технологиями, инновациями, космосом, медициной, военной техникой. Его удивительно точные, емкие, афористичные редакторские замечания вошли в редакционный фольклор, тоже сделались классикой.

Саша, ты был лучшим, мы всегда будем равняться на тебя.

Коллектив «Известий» выражает искренние и глубокие соболезнования родным и близким Александра Кондратьева.

Известинцы

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