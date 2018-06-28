В РАН рассказали о выгодном положении китов во время потепления в Арктике

Ведущий инженер, заместитель руководителя программы «Белуха — белый кит» Института проблем экологии и эволюции имени Северцова РАН Дмитрий Глазов прокомментировал заявление ученых из норвежского института морских исследований в Тромсе о том, что Баренцеву морю грозит климатическая катастрофа.

По мнению исследователей, в будущем арктический климат изменится под влиянием Атлантики, а Баренцево море становится более пресным из-за таяния льдов, что позволяет теплым атлантическим водам оттеснять холодные арктические воды всё дальше на север. В результате это губительно скажется на экосистеме региона.

По словам Глазова, изменения фауны в Арктике уже происходят.

«Во время наших экспедиций мы видим, как распространяется фауна морских млекопитающих из более теплых вод, например, из Баренцева моря — в Карское, из Берингова — в Чукотское», — цитирует замруководителя программы «Белуха — белый кит» НСН.

Киты находятся в более выгодном положении по сравнению с остальными животными в регионе, поскольку их основное приспособление и выживание состоит в перемещении на большие расстояния за короткий срок. Поэтому они могут уплыть от катастрофических проявлений в экологии.

Ранее климатолог Института географии Российской академии наук Владимир Семенов заявил в интервью порталу iz.ru, что СМИ раздувают новость о климатической катастрофе в России, ссылаясь на заключение норвежских ученых.