Видео сноса 15-этажного отеля в Китае за 10 секунд появилось в Сети

Снос элитной 15-этажной гостиницы Zhongshan Yuyan в Китае за 10 секунд попал на видео. Запись опубликована на видеосервисе YouTube.

Отель находился в городе Чжуншань провинции Гуандун. Специально для сноса в здание заложили взрывчатку, а также в целях безопасности перекрыли прилегающие дороги и оцепили территорию. На записи, которую в Сети опубликовали местные жители, видно, как здание отеля «складывается» за 10 секунд, сообщает телеканал «Звезда».

Отель Zhongshan Yuyan был историческим зданием, но власти города признали его обветшалым, после чего было принято решение снести постройку. Гостиница славилась своими роскошными номерами, магазинами, а также ресторанами с изысканным меню. Будет ли построен на его месте новый отель, не сообщается.

В марте самое высокое здание в Кентукки также снесли с помощью управляемого взрыва.