Скульптуры птиц и животных установят на ж/д станциях Красноярского края

Шесть новых скульптур птиц, животных и рыб планируют установить на привокзальных площадях станций Красноярской железной дороги. Работы предполагается выполнить за лето.

Две скульптуры уже были установлены на станциях в Мане и Ужуре. В Ужуре появилась скульптура медведя в натуральную величину. В дальнейшем планируется установить фигуру Орла. На станции Мана была установлена фигура марала — самого крупного в мире оленя, который обитает в северных районах Красноярского края.

За лето на станциях Енисей и Ачинск установят фигуры краснокнижного тайменя и глухаря. А на привокзальной площади Мариинска разместят группу «Медведица с медвежонком», сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Все арт-объекты выполнены специалистами подразделений Красноярской железной дороги. Они создаются из специального архитектурного бетона, который применяется в ландшафтном дизайне.