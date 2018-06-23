Насосная станция в Красноярске превратится в арт-объект

Насосная станция Сибирской генерирующей компании в Красноярске станет новым городским арт-объектом. Местная молодежь изобразит на фасаде здания роспись-легенду о реках Енисее и Ангаре, а также о Байкале.

Как рассказали авторы проекта, исполнение работы займет около 3–4 недель. Для начала потребуется подготовить поверхность, после чего будет нанесен эскиз рисунка. Пока что художники выбирают необходимые материалы, которые понадобятся им для работы, сообщает ИА KrasnoyarskMedia.

Идею рисунка под названием «Сказ о Байкале, Ангаре, Енисее и Шаман-реке» разработала Катерина Мифтахова. Девушка рассказала, что эту легенду она знает с детства. От грозного, могучего, но справедливого Байкала сбегает к храброму Енисею волевая красавица Ангара.

Реализация проекта стала возможной после того, как он стал победителем конкурса социальных проектов в сфере молодежной политики по оформлению городских пространств «Искра».