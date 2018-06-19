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Арт-объект «Укрощение блохи» решили убрать с одной из улиц Тулы

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Арт-объект «Укрощение блохи» уберут с территории у торгового комплекса «Ликерка Лофт» в Туле. Решение принял автор композиции Игорь Золотов. Причина пока не поясняется. Также неизвестно, куда переедет объект и будет ли он представлен в Туле вообще.

ИА «Тульские новости» напоминает, что скульптура «Укрощение блохи» появилась у торгового центра в 2016 году. Реализовал идею Золотова московский скульптор Юрий Шурупов. Композиция представляет собой фигуру блохи высотой 3,5 м, которую подковывает Левша. Он меньше насекомого в два раза.

В конце мая жители Иркутска решили через суд добиваться сноса памятника адмиралу Александру Колчаку. Ответчиками по их иску заявлены администрация Иркутска и правительство области.

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