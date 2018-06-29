Дом покинули родной

В пятницу, 29 июня, в России отмечают День партизан и подпольщиков – тех, кто сражался с врагом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Всего в годы войны на территории в СССР действовало больше 6 тыс. отрядов — в них принимали участие около 1 млн человек: военнослужащих, которых организованно забрасывали в тыл, тех, кто выходил из окружения, и простых местных жителей, ушедших в леса после того, как в их города и села пришли немцы. Быт и война бойцов невидимого «лесного» фронта — в галерее портала iz.ru. На фото: партизанка доит отбитую у немцев корову, 1943 год
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Фото: Getty Images/Sovfoto
Первые директивы, связанные с организацией борьбы в тылу врага, появились уже в конце июня 1941 года. Сначала от партизан требовали вступать в прямые столкновения с противником, но наибольшей эффективности они добились, когда сосредоточились на диверсионной деятельности
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Фото: РИА Новости/Макс Альперт
На могиле убитого товарища, 1942 год
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Фото: Getty Images/Sovfoto
В партизаны шло немало женщин — некоторые приходили в отряд с мужьями, а некоторые — чтобы отомстить за убитых близких
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Фото: РИА Новости/Анатолий Егоров
Сначала отряды насчитывали около десятка человек. На второй и третий год войны счет в некоторых из них пошел на сотни
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Фото: РИА Новости/Михаил Трахман
С продуктами партизанам нередко помогали местные жители — у многих в деревнях оставались друзья или родственники. Иногда снабжала отряды армия. На фото: партизаны принимают хлеб, Белоруссия, 1943 год
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Фото: Getty Images/Sovfoto
В отличие от регулярных частей, здесь почти не было ограничений по возрасту, работа находилась для всех. На фото: молодой партизан на Белорусском фронте
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Фото: ТАСС
Дежурство в полевом госпитале партизанского отряда, 1945 год
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Фото: РИА Новости/Леонид Коробов
Если в начале войны большая часть отрядов носила стихийный характер, то уже к 1942-му большинство из них были организованы по принципам регулярной армии — с ними старались по возможности поддерживать связь, в отряды иногда доставляли даже письма родных. На фото: глава партизанского отряда Дмитрий Медведев (слева) читает бойцам сводку Совинформбюро, Украина, 1943 год
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Фото: РИА Новости/Михаил Трахман
Смертность, особенно в начале, была очень высокой — в 1941 году погибали до 90% заброшенных в тыл военнослужащих. К концу войны 184 тыс. партизан были награждены орденами и медалями, больше 200 получили звания Героев Советского Союза. На фото: белорусские партизаны возвращаются с боевой операции, 1944 год
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Фото: РИА Новости/Георгий Зельма
Партизаны спасают хлеб, подожженный немцами при отступлении под Одессой, 1944 год
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