Дом покинули родной

В пятницу, 29 июня, в России отмечают День партизан и подпольщиков – тех, кто сражался с врагом на оккупированных территориях в годы Великой Отечественной войны. Всего в годы войны на территории в СССР действовало больше 6 тыс. отрядов — в них принимали участие около 1 млн человек: военнослужащих, которых организованно забрасывали в тыл, тех, кто выходил из окружения, и простых местных жителей, ушедших в леса после того, как в их города и села пришли немцы. Быт и война бойцов невидимого «лесного» фронта — в галерее портала iz.ru. На фото: партизанка доит отбитую у немцев корову, 1943 год