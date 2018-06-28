Суд вынес приговор убившему друга мужчине в Якутии

Суд вынес обвинительный приговор 56-летнему жителю Сунтарского района Якутии. Он обвинялся в убийстве своего друга. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Саха (Якутия).

Было установлено, что между двумя приятелями в момент застолья произошла ссора, в ходе которой хозяин дома нанес два удара столовым ножом оппоненту. От полученных ран потерпевший скончался.

В ходе судебного разбирательства подсудимый отрицал свою вину. По его словам, погибший сам налетел на нож при падении, сообщает ИА SakhaNews.

Суд признал мужчину виновным в убийстве и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок семь лет с отбыванием в колонии строгого режима.