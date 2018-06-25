Суд вынес приговор убившей своего сожителя женщине в Мурманской области

Суд вынес обвинительный приговор молодой жительнице Кировска, Мурманская область, за убийство своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Было установлено, что в апреле 2018 года 33-летняя женщина находилась вместе со своим сожителем в одной из квартир на Олимпийской улице в состоянии алкогольного опьянения. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину 11 раз ножом в область лица и грудной клетки, сообщает ИА «Би-порт». От полученных травм потерпевший скончался.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в мае 27-летняя жительница Алтайского края в ходе конфликта ударила ножом своего знакомого и сбежала. Выяснилось, что девушка была ранее судима не менее 10 раз.