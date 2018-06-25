Прямой эфир

Суд вынес приговор убившей своего сожителя женщине в Мурманской области

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Суд вынес обвинительный приговор молодой жительнице Кировска, Мурманская область, за убийство своего сожителя. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Было установлено, что в апреле 2018 года 33-летняя женщина находилась вместе со своим сожителем в одной из квартир на Олимпийской улице в состоянии алкогольного опьянения. Между ними разгорелся конфликт, в ходе которого подозреваемая ударила мужчину 11 раз ножом в область лица и грудной клетки, сообщает ИА «Би-порт». От полученных травм потерпевший скончался.

Суд признал женщину виновной в убийстве и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок десять лет с отбыванием в колонии общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Ранее в мае 27-летняя жительница Алтайского края в ходе конфликта ударила ножом своего знакомого и сбежала. Выяснилось, что девушка была ранее судима не менее 10 раз.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ударившую покупателя ножом продавщицу задержали в Тюмени
Ударившую покупателя ножом продавщицу задержали в Тюмени

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017