Ударившую покупателя ножом продавщицу задержали в Тюмени

Правоохранительные органы задержали женщину, которая работала на рынке в Тюмени продавцом одежды. Она нанесла покупателю ножевое ранение. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Тюменской области.

Инцидент произошел в субботу, 2 июня, на одном из городских рынков. Мужчина приобрел джинсовый костюм, но придя домой, обнаружил на вещи дырки. Он вернулся к продавщице, чтобы вернуть товар и забрать свои деньги.

Как выяснилось, до покупки на джинсовом костюме резали колбасу. Женщина отказалась произвести возврат и нанесла покупателю удар ножом в область живота, сообщает ИА «Ура.ру».

Пострадавший был госпитализирован с тяжелым ранением. Продавщицу задержали. Ей может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.